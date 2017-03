Au Canada, la machinerie de la censure est en marche dès qu'il est question de l'islam

L’automne prochain, les élèves québécois ne verront pas la pièce de théâtre belge "Djihad" d’Ismaël Saïdi. La Ville de Québec a pris la décision d’annuler une vingtaine de représentations du spectacle prévues dans des écoles de la ville.

Oui, vous avez bien lu. Nos bureaucrates ont revêtu l’habit des censeurs pour mettre à l’index une création théâtrale suggérant par le fait même que l’art est dangereux, nocif, destructeur pour ces êtres fragiles que sont nos enfants. Attention, danger!

Alors, autant éloigner leurs esprits du mal, c’est-à-dire de la pensée. Comme beaucoup de mes concitoyens, cette décision de la Ville me révolte au plus haut point et me rappelle l’annulation de la conférence que je devais prononcer à la Maison de la littérature de Québec le 12 février dernier. Grâce à la protestation populaire, la conférence est reprogrammée pour le 3 mai.

Punition collective

J’avoue que ce geste à lui seul ne suffit pas à calmer mes inquiétudes face à ce qui nous attend. Dans mon Québec, la censure est de retour! La liberté d’expression et de création sont attaquées. Depuis la tuerie du 29 janvier dernier qui a fait 6 morts et plusieurs blessés dans une mosquée de notre capitale nationale, nos décideurs salivent à l’idée de nous punir collectivement. Coupables? "Oui", nous le sommes collectivement pour le crime d’un des "nôtres", prétendent-ils.

"Il est devenu essentiel pour la Ville de prendre le temps de bien évaluer si la présentation d’un spectacle comme ‘Djihad’, qui aborde le sujet (radicalisation) en mettant en scène uniquement des personnages de la communauté musulmane en situation de radicalisation, était l’outil approprié", explique par voie de communiqué l’organisme de théâtre mandaté par la Ville pour organiser la tournée de la troupe belge.

Derrière ce jargon de bureaucrates se cache une vision relativiste de la culture. Pour la comprendre arrêtons-nous, un moment, sur le mot clé "uniquement". Que véhicule-t-il? En réalité, la Ville reproche à Ismaël Saïdi d’aborder le phénomène de la "radicalisation" par le biais "exclusif" de l’islamisme.

Pour gagner les faveurs du maire de Québec, il aurait fallu noyer le poisson, saucissonner la pièce en autant de radicalismes possibles quitte à faire un catalogue Ikea des radicalismes. On croit rêver. Vous souhaitez explorer le phénomène de la radicalisation des musulmans? Bien. Pour ce faire, avez-vous réfléchi à la radicalisation des bouddhistes et à celle des amoureux des baleines? Élargissez vos horizons!

Le rouleau compresseur du relativisme

Peu importe si la question même de la réalité est reconsidérée. Aux yeux du maire tout comme aux yeux de la doxa du relativisme culturel, ne tenir compte dans la création "que" des musulmans participe à les "stigmatiser". Le péché mortel de Smaël Saïdi aura été de penser sa condition de musulman. Pour échapper à ce piège, on nous suggère fortement de nier les faits pour rééquilibrer les perceptions. Est-ce à dire que la fonction de la culture se résume en un simple rôle d’équilibriste?

Cette conception relativiste de la culture est une grave dérive. Elle porte directement atteinte à la liberté de création, de pensée et d’expression. Le rouleau compresseur du relativisme est là pour réduire à néant notre potentiel de création à chaque fois qu’il est question de l’islam.

On cherche à inventer un "délit de sensibilité", à créer un "délit d’offense". On veut faire de l’islam un impensé, on veut le mettre hors débat. On cherche à placer l’islam au-dessus de la critique alors qu’il fait partie du débat public. On veut dissuader la prise de parole. On tente d’installer au sein de la population un climat de peur, de suspicion et de délation. On exerce des pressions éhontées sur des dissidents.

Chasse aux sorcières

On organise la chasse aux sorcières des "malpensants". Dans ce pays, on utilise déjà les tribunaux pour régler des comptes idéologiques ou politiques, et faire taire des dissidents. Tout comme en France, les islamistes instrumentalisent les tribunaux pour punir les récalcitrants. Mais où cela s’arrêtera-t-il? Que deviendra notre démocratie avec cette grossière judiciarisation du débat public?

Au Québec, comme au Canada, la machinerie de la censure est en marche. À chaque fois qu’il question de l’islam, l’artillerie s’alourdit pour réduire au silence des voix dissidentes. Nos Parlements, ceux des provinces tout comme le fédéral, débattent ou adoptent des motions sur l’islamophobie sans même en définir les contours.

Avec Justin Trudeau, notre Premier ministre, le Canada est devenu un pays où l’ouverture à l’autre signifie la complaisance vis-à-vis des intégristes et l’abandon des musulmans laïques. Au Québec, notre Premier ministre considère que l’intégrisme religieux est un choix individuel.

Tous deux suggèrent que le voile intégral est un "simple vêtement" digne de considération. De telles attitudes puisent leurs fondements dans la doxa du multiculturalisme qui cultive les pires préjugés à l’endroit des musulmans, les présentant comme des somnambules serviles coincés dans leur statut de croyants.

Je mesure, chaque jour, depuis la parution de mon livre "Ma vie à contre-Coran" en 2009, nos reculs. J’ai rêvé de devenir citoyenne, en Algérie, dans un pays où l’exercice démocratique était un sport de combat. Maintenant que je vis dans une démocratie, on cherche à m’enfermer dans un silence coupable. Je n’y comprends plus rien.

Pourtant, nous aurions tant à gagner de mettre en valeur des voix fortes, porteuses d’espérance. J’ai pu le constater, une fois encore, à Bruxelles, le 13 janvier dernier alors que j’assistais à la pièce de théâtre de mon ami Sam Touzani, "Liberté – Egalité – Identité". Avec ses yeux intenses, Sam caressait son public pour exprimer son désir d’être libre tout en affirmant son attachement au Maroc et à Molenbeek. "Je viens de Molenbeek, ça va, vous n’avez pas peur?" demande-t-il à son public. Peur? De la censure, oui, terriblement.

De la culture, jamais.