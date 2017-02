Petite tour du monde du travail "faisable et maniable"

La semaine de travail classique est menacée. Aussi bien les entreprises que les autorités des quatre coins du monde font face à des rebondissements en matière de travail faisable et maniable. Le ministre de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) a inscrit les termes relatifs au travail faisable et maniable à l'agenda. Toutefois, nos voisins directs, d'autres pays européens, les États-Unis et certaines nations asiatiques ont des idées divergentes en vue de réformer et de flexibiliser la culture de travail. L'objectif poursuivi est toujours le même : trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée sans pour autant perdre en productivité. Frédérique Bruggeman de Robert Half estime qu'il s'agit là d'une excellente démarche bien qu'elle souligne également l'importance de l'augmentation de l'implication et de la satisfaction des collaborateurs. "Si votre métier vous passionne, c'est quand même avec plaisir que vous décrochez le téléphone à 18h, n'est-ce pas ?"