À trop regarder son nombril…

Le survol de Bruxelles

Attachez vos ceintures et n’éteignez pas vos cigarettes garnies de produits stupéfiants. Bienvenue dans le monde aérien belge. Celui où un avion n’emprunte pas une piste ou un couloir de décollage en fonction du nombre d’êtres humains qu’il va survoler/réveiller/écraser (le risque zéro n’existe pas). En Belgique, les règles diffèrent légèrement: l’appareil sera guidé par la sous-nationalité des survolés. Parce qu’un survolé est avant tout un électeur…

Cette logique politique a donc conduit à répartir les vols au départ de Zaventem, non en fonction de la densité démographique, mais en suivant un équilibre subtil qui tient compte des Régions au-dessus desquelles les avions volent. Traduisez: puisque Zaventem est l’aéroport de Bruxelles, il faut que les Bruxellois subissent une partie des nuisances qu’il engendre. Peu importe si cela incommode davantage de personnes.

Des compagnies menacent d’aller voir si l’herbe qui borde les pistes est plus verte ailleurs.

Qui dit logique politique, dit conflit politique… Confronté à cette situation, le gouvernement bruxellois a trouvé la "solution": limiter les nuisances sonores sur son territoire. Et donc le survol de Bruxelles. Du coup, des compagnies aériennes menacent d’aller voir si l’herbe qui borde les pistes est plus verte ailleurs. La Flandre (Zaventem et ses emplois y sont) hurle. Le Fédéral essaie de trouver la parade. Et pour pimenter le tout, les aéroports wallons se proposent d’accueillir les déçus, au nez et à la barbe du PIB flamand.

Bruxelles a bien proposé de mettre de l’eau dans son vin, moyennant moins de vols dans son ciel. La Flandre hurle de plus belle.

En savoir plus? Retrouvez notre dossier en ligne sur le survol de Bruxelles en cliquant juste ici.

Bref, un désastre politique et économique. La racine du mal réside pourtant dans l’imprévoyance et l’inconséquence politiques. Primo, dès les années nonante, des urbanistes ont pointé la nécessité de construire un aéroport plus loin du cœur d’une métropole de la taille de Bruxelles. Sans succès. Secundo, la compétence aéroportuaire a été régionalisée, autorisant les Régions à concurrencer les infrastructures de leurs voisines. Et faisant des clients (les compagnies) les arbitres de cette compétition.

À trop regarder son nombril, on finit par ne pas voir le mur… Relever la tête est encore possible.