Bruxelles foisonne…

Le 22 mars, un an après.

Le matin du 22 mars 2016, Bruxelles foisonnait de centaines de milliers d’écoliers, de navetteurs, de retraités… D’hommes et de femmes. Comme tous les matins.

Le matin du 22 mars 2016 ne fut pas comme tous les matins.

Ce matin-là, le dessein funeste de quelques êtres, mus par un fanatisme aveugle, ivres de barbarie, a emporté trente-deux vies passant innocemment par une voiture de métro ou un comptoir d’aéroport. Plus de trois cents corps ont été meurtris par ce hasard obscur. Et des millions d’esprits ont une nouvelle fois été frappés par la violence des images. Telle est l’essence du terrorisme: ravager des cœurs et injecter la peur dans ceux qui la regardent.

Ce climat délétère qui questionne tout et ne doute de rien.

Bruxelles est venue gonfler la liste des métropoles touchées par la folie islamiste. Presque un an plus tard, la métropole foisonne toujours. Moins fluides en raison des mesures de sécurité, plus dures à cause des conséquences économiques, à jamais marquées par cette matinée sanglante, les existences ont repris leur cours. Une vie presque normale. Le temps lisse l’horreur. Et l’air du temps – cette atmosphère de fin de quelque chose, nourrie par le terrorisme ou biberonnant les futurs terroristes, sans doute un peu les deux, ce climat délétère qui questionne tout et ne doute de rien – cet air du temps donc, polarise les consciences sur les solutions radicales. Les extrêmes progressent. Le Royaume-Uni largue les amarres européennes; Trump est élu; Marine marche sur l’Élysée; Erdogan ne se rêve même plus sultan, il se voit Calife *…

Long format "Mon premier patient était un petit garçon de 11 ans" Les secouristes racontent leur 22 mars.

Ceux qui attisent les braises sont légion. Ceux qui tirent leur pouvoir, leur grandeur de ce qui divise. Ceux qui catégorisent, essentialisent, ne parlant plus que de musulmans, de catholiques, de blancs, de noirs, oubliant les individus. Ceux qui gomment les êtres pour ne retenir que les caricatures. Ceux qui veulent faire triompher leur foi ou leurs croyances en envoyant des losers se faire sauter la cafetière. À Bruxelles, à Paris ou ailleurs.

Ceux-là, il faut les contrer.

Mais il faut les contrer avec des mots justes, avec des arguments puissants et des moyens lourds. Non avec l’extrême inverse: on peut brûler une terre pour éteindre un feu mais on aura brûlé une terre et allumé un nouveau feu…

À la veille de ce triste anniversaire, l’islamisme continue de séduire, les pseudo-solutions, les hypnotiseurs, les Trumpeurs, les frontistes et autre illusionnistes aussi. Des lumières, vives, éclatantes, subsistent cependant. Et des lueurs apparaissent. Wilders n’a pas ravi la démocratie aux Néerlandais. Publifin fait scandale mais des élus s’indignent et luttent pour que cela ne se reproduise pas. Non, tout n’est ni noir, ni complot.

Et Bruxelles foisonne.

Bruxelles foisonne…

* Le Calife est considéré comme le successeur du Prophète, chef de l’oumma, la "communauté" des musulmans.