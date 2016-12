Contre-terrorisme à l'emporte-pièce

L’attentat de Berlin et la question migratoire.

Réfugiés = attentats. De cause à effet, sans la moindre nuance, le lien est fait. Une fois de plus. Coutumier du fait, le chef de file de l’extrême droite néerlandaise Geert Wilders a poussé l’outrance jusqu’à publier un photomontage montrant une Angela Merkel les mains et le visage éclaboussés de sang. L’image résume la teneur de messages partagés à l’envi sur la toile: c’est la politique d’accueil des réfugiés menée par la chancelière qui a semé la mort sur le marché de Noël de la Breitscheidplatz.

Même s’il s’avérait que l’attaque est le fait d’un réfugié, le phénomène migratoire n’expliquerait en rien ses motivations.

L’équation est simple. L’équation est fausse. Pas seulement parce qu’au moment où ces accusations essaiment on ne sait pas si le tueur de Berlin était réfugié ou non. Mais surtout parce que même s’il s’avérait que l’attaque est le fait d’une personne récemment arrivée en Europe comme demandeuse d’asile, le phénomène migratoire n’expliquerait en rien ses motivations. Il y a longtemps que le totalitarisme islamique a trouvé une caisse de résonance en Europe; que des jeunes sont partis alimenter de leur fanatisme les guerres d’Irak et de Syrie, contribuant à jeter des civils par millions sur les routes de l’exode; et que des illuminés européens sèment la terreur à travers le continent.

Il est établi que les flux migratoires incontrôlés ont facilité la tâche des fantassins de cette idéologie – au même titre que la mauvaise coordination des services de sécurité européens et que l’inefficacité de la lutte contre le trafic d’armes. Il est également établi que certaines attaques ont été commises par des demandeurs d’asile – dans ces rares cas, des éléments laissent penser que la radicalisation n’était pas le motif de départ, mais qu’elle a eu lieu en cours de route, voire après l’arrivée dans le pays d’accueil. Face à cette réalité complexe, l’extrême droite européenne présente les réfugiés qui fuient les ruines de leur pays comme une armée d’invasion, et propose un contre-terrorisme à l’emporte-pièce: fermer les frontières nationales et "désislamiser" – pour reprendre le terme abject du Néerlandais précité. Il faut le rappeler, inlassablement: céder aux recettes toutes faites, renoncer à nos libertés de circuler et de croire, ce serait offrir au totalitarisme islamiste sa plus éclatante victoire.