D'urgence, une Europe fiscale

L’Europe, plaque tournante de l’évasion fiscale

Dix mois après qu’il a éclaté, le scandale des "Panama Papers" continue à abattre son lot de révélations. De nouvelles données ont été extraites par un chercheur de l’Université de Berlin des millions de documents rendus publics en avril après une fuite au sein du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca. Cette enquête de quarante pages confirme le rôle clé de l’Europe dans l’évasion fiscale. Le Royaume-Uni, en passe de quitter l’Union européenne, est la plaque tournante de la création de sociétés offshore dans le monde. Seuls les Etats-Unis et Hong Kong peuvent rivaliser avec Londres.

PME, indépendants et travailleurs doivent payer des impôts de plus en plus élevés, parce que les gouvernements ont laissé s’installer une injustice fiscale mondialisée.

D’autres pays européens sont également de véritables attractions pour ces sociétés d’ingénierie fiscale. La France, l’Espagne, le Luxembourg, l’Italie, mais aussi la Belgique. Coïncidence, la plupart de ces "terres d’accueil" sont aussi des cancres budgétaires de la zone euro, hormis le Luxembourg. Mais où va l’argent que le fisc doit faire rentrer dans les caisses de l’État?

Les finances publiques de ces États sont mal en point. Pour maintenir la discipline budgétaire, sous la prescription de la Commission Juncker, ils imposent régulièrement à leurs citoyens et à leurs entreprises des coupes sombres, des sauts d’index ou encore des accroissements d’impôts. En même temps, ces gouvernements tolèrent l’évasion fiscale, quand ils ne l’incitent pas en concluant des "rulings fiscaux" ou en fermant les yeux sur l’expatriation de grandes fortunes. Quant aux PME, aux indépendants et aux travailleurs, ils doivent payer des impôts de plus en plus élevés, parce que les gouvernements ont laissé s’installer une injustice fiscale mondialisée.

Jusqu’ici, les "Vingt-huit", baignant dans cette hypocrisie, ont échoué à créer l’Europe fiscale qui aurait permis de réduire l’évasion de l’impôt et d’obtenir un niveau de fiscalité bien plus bas. Peut-être est-il temps de s’y mettre. Car par les temps qui courent, les électeurs sont de plus en plus versatiles.