Des recettes illusoires

La taxe Tobin pénaliserait la Belgique

Taxe Tobin et lutte contre l'évasion fiscale: Van Overvteldt freine des quatre fers

La Belgique risque gros avec l’implémentation de la taxe Tobin. Il n’est guère étonnant de voir le ministre des Finances Johan Van Overtveldt freiner des quatre fers devant l’adoption d’une taxe, même minime, sur les transactions en actions, obligations et dérivés. En effet, le prix Nobel d’Economie Jean Tirole avait souligné dans ces colonnes que le risque avec une telle taxe est de voir la base imposable disparaître. Avec des pays comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qui se sont volontairement abstenus du groupe des dix membres de l’Union européenne voulant adopter cette taxe, il n’est pas difficile de sentir que la base imposable va migrer vers des cieux fiscaux plus cléments.

La Belgique doit aussi se souvenir de l’impact catastrophique de la taxe sur la spéculation adoptée en 2016 et abandonnée cette année. Non seulement, elle n’a pas permis au gouvernement de collecter les 34 millions d’euros escomptés. Mais elle s’est aussi soldée par un manque de 100 millions d’euros provoqué par une baisse des transactions et des recettes de la taxe sur les opérations de Bourse, en conséquence.

Si le but recherché par la taxe Tobin est de freiner les transactions, comme le pensait dans les années 70 l’économiste James Tobin, alors cette taxe pourrait être une bonne chose. Mais elle ne permettrait pas de rapporter les sommes espérées de 22 milliards d’euros pour les dix pays de l’Union européenne. L’effet est illusoire.

La Belgique risque aussi de voir sa réputation de centre financier ternie davantage encore. Car malheureusement pour Bruxelles, la ville n’est jamais citée comme place financière de rechange pour toutes les banques de la City qui transfèrent une partie de leurs activités de Londres vers les villes du continent comme Paris, Francfort, Amsterdam, Luxembourg et Madrid. Le pays risque aussi de perdre ses activités spécifiques comme, par exemple, la domiciliation belge des fonds de pension européens. Bruxelles et la Belgique peuvent-elles se le permettre?