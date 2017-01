Et le salaire de Stéphane Moreau?

Les suites du scandale Publifin.

La Wallonie n’en a pas encore terminé avec ses intercommunales. Acculé dans le scandale Publifin, Paul Furlan, le ministre socialiste en charge des Pouvoirs locaux, a sauvé sa peau en promettant hier aux députés de faire tout son possible pour améliorer la gouvernance dans les intercommunales et leurs filiales. Ce n’est finalement pas trop tôt! La Wallonie va par exemple lancer un screening de l’ensemble des organismes supracommunaux et leurs structures internes avec à la clé la suppression des étages qui ne sont plus indispensables. On promet aussi la fin des rémunérations dans les instances consultatives et une transparence complète sur toutes les rémunérations.

Derrière ces promesses du PS et du cdH, ne faut-il pas craindre une énième réforme?

Les assemblées générales seront également ouvertes au public. L’opération "mains propres" est présentée par le gouvernement comme "une opportunité qui va permettre de renforcer les règles de gouvernances en Wallonie". Derrière ces promesses du PS et du cdH, ne faut-il pas craindre une énième réforme? Ces mesures seront-elles efficaces? Alors qu’il n’y est pas arrivé jusqu’ici, qu’est ce qui prouve aujourd’hui que le gouvernement aura enfin les mains libres pour avancer sur toutes ces réformes? Pourra-t-il mettre un terme à certaines opacités? Allons-nous connaître le véritable salaire de Stéphane Moreau, le patron de Nethys? Le gouvernement mettra-t-il un terme aux montages qui permettent à certains d’éviter le plafond des rémunérations? Le gouvernement osera-t-il s’interroger sur le modèle de certaines intercommunales qui se gèrent comme de véritables sociétés privées et dont les opérations dépassent la sphère de l’intérêt local? Quand on voit avec quelle fébrilité la majorité PS-cdH traite un dossier comme Nethys, et le pouvoir qu’on prête à Stéphane Moreau, le doute est permis!