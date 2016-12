Et si on arrêtait l'obstination?

L’État cherche un plan B "créatif" pour Arco.

La Cour de justice de l’Union européenne a tranché: la garantie accordée aux coopérateurs Arco, qui ont bu la tasse suite au naufrage de Dexia, relève de l’aide d’État contraire au droit européen. Une décision qui est loin d’être une surprise; cela fait depuis 2014 que la Belgique planche sur un "plan B". À raison, est-on en droit de se demander?

Jusqu’où poussera-t-on la logique visant à nationaliser les pertes et privatiser les gains?

D’accord, le dossier Arco n’est pas seulement politiquement ultrasensible – le CD&V en fait une affaire d’État –, il est aussi complexe. C’est vrai, en 2008, à l’heure de renflouer Dexia, l’État est venu frapper à la porte de la coopérative Arco, lui demandant de se lancer dans la bataille. Vrai aussi, sans doute: les coopérateurs ont peut-être été induits en erreur, ou pas assez informés du caractère risqué de leur investissement.

Seulement voilà, être coopérateur Arco, c’est être actionnaire, et non épargnant. Et si l’on peut éprouver une certaine compassion envers ces coopérateurs qui ont pris une raclée, il faut tout de même se poser la question suivante. Serait-il normal que, par sympathie envers les coopérateurs, ce soient d’autres personnes, ayant encore moins à voir avec le désastre Dexia, qui passent à la caisse? Sacrifier le contribuable au nom du coopérateur? Jusqu’où poussera-t-on la logique visant à nationaliser les pertes et privatiser les gains?

Le contribuable ne serait pas le seul habilité à la trouver mauvaise. Comment expliquer que l’État s’obstine à faire bénéficier d’une garantie, ne fût-ce que partielle, ce capital-risque en particulier? Et non les autres actionnaires de Dexia. Et non les actionnaires en général. C’est injustifiable. Le gouvernement Michel, CD&V (largement) en tête, ferait bien de se rendre compte qu’il tient, avec le veto européen, le prétexte idéal pour cesser les frais et tirer la conclusion qui s’impose. À savoir que les coopérateurs ne récupéreront rien d’autre que ce que la liquidation de la galaxie Arco leur laissera. Cela peut paraître douloureux mais serait au contraire salvateur. Parce que cela prouverait que l’intérêt général prime encore sur les intérêts particuliers.