L'acte manqué du PS-cdH

Pas de commission d’enquête pour Publifin.

La Wallonie vit au rythme du scandale Publifin et de ses révélations qui entachent la classe politique. Dans ce climat de suspicion où le citoyen a vite fait de coller une étiquette de "tous pourris" sur le front de chaque mandataire politique, il fallait une réponse à la hauteur du séisme. S’arrêter aux mesures annoncées dans la hâte par le gouvernement PS-cdH aurait été perçu comme une manœuvre d’évitement. Le scandale Publifin prouve que des failles existent dans le contrôle exercé par la tutelle. Il démontre aussi que certains acteurs naviguent au-dessus des règles éthiques dans l’ignorance quasi complète de leurs responsables politiques.

La Wallonie n’est pas encore prête à mener jusqu’au bout son exercice de transparence!

La commission spéciale voulue par la majorité PS-cdH permettra sans doute de faire la lumière sur ce scandale, tout comme elle permettra de démasquer les failles dans le contrôle. Stéphane Moreau, le patron de Nethys, sera invité à venir s’expliquer devant les députés. Mais acceptera-t-il de jouer un rôle dans ce grand déballage?

En faisant barrage à une commission d’enquête dotée d’un pouvoir d’instruction permettant d’aller plus loin qu’une simple commission parlementaire spéciale comme viennent de le faire PS et cdH, au profit d’un jeu politique et d’arguments comme la règle de séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire, le PS et le cdH ratent une occasion de se racheter dans ce dossier en démontrant qu’ils sont prêts à aller jusqu’au bout des choses. La majorité se prive au passage d’une arme qui lui aurait permis de couper l’herbe sous le pied d’une opposition MR-Ecolo qui alimente la suspicion en affirmant que ce refus d’instaurer une commission d’enquête démontre que PS et cdH ont des choses à cacher.

On peut enfin s’interroger sur le double jeu politique. Comment expliquer ce refus wallon alors que les élus du PS et du cdH ont fait le forcing pour que le Kazakhgate accouche d’une commission d’enquête à la Chambre?

