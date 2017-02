L'argent public exige le consensus et le contrôle social

L'édito de Joan Condijts, rédacteur en chef.

Où débute l’indécence salariale? Un demi, un, deux, trois millions d’euros? Complexe, la réponse est fonction du temps et du lieu. Donc changeante. La plus adaptée des solutions à cette question épineuse réside dans la tension salariale. L’écart entre le plus bas et le plus haut salaire d’une entreprise, d’un secteur, voire d’un pays. L’industriel Henry Ford et le banquier John Pierpont Morgan le situaient entre un et quarante.

La valse des scandales actuelle démontre qu’aucune des deux conditions de ce contrat social ne sont aujourd’hui remplies.

Si ce concept de tension est le plus adapté, il n’est pas nécessairement une réponse à imposer. Serait-elle d’ailleurs praticable? Beaucoup voudraient plafonner les revenus des grands patrons. Mais ils sont nettement moins à vouloir une telle mesure pour les footballeurs ou les stars de cinéma. Car intervient ici la notion d’offre et de demande qui, dans un monde globalisé, conduirait à des exodes qu’on supposera massifs, pour certaines professions, en cas de limitation soudaine des salaires. La question est donc prudemment laissée aux propriétaires, aux actionnaires qui déterminent, valident ou ne valident pas les niveaux de rémunération qu’ils sont prêts à offrir pour un service donné.

Lorsqu’il s’agit d’argent public, les actionnaires, ou plutôt leurs représentants, c’est-à-dire les élus, sont souvent les principaux bénéficiaires des règles pécuniaires qu’ils édictent. Ou n’édictent pas. Car les dérives qui émergent ces dernières semaines sont l’expression de cette absence de normes. Ou de leur caractère flou. Sinon de la dimension incestueuse du système (le décideur est le bénéficiaire). Aussi, par nature, l’argent public exige-t-il et le consensus et le contrôle social. Par conséquent, la meilleure réponse réside dans une transparence et une tension salariale adaptée au contexte (mandat politique, intercommunale, entreprise publique, société cotée…) et compréhensible par chacun. La valse des scandales actuelle démontre à l’envi qu’aucune des deux conditions de ce contrat social ne sont aujourd’hui véritablement remplies.