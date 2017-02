L'imposture populiste

La montée du populisme menace l’Europe.

On croyait l’Europe libérée des démons du XXe siècle, durant lequel des despotes arrivés au pouvoir "au nom du peuple" firent s’entre-tuer les nations en d’effroyables guerres. Hitler, Mussolini, Staline… Tous furent vaincus. On croyait le projet des pères de l’Europe lancé sur les rails, unifiant sans retour les Européens dans la paix et la prospérité. Il n’en est rien. Il aura suffi d’une crise économique, doublée d’une crise migratoire sans précédent, pour que les populistes fassent leur retour. En quelques années, ils ont intégré tous les parlements des pays européens. On les retrouve dans certains gouvernements, comme celui de la Hongrie, dirigé par Viktor Orban, ou en Pologne, aux mains du parti PiS (Droit et Justice). Ils briguent le pouvoir en France, qu’ils s’appellent Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Ils ont provoqué le Brexit, avec Nigel Farage (Ukip).

Les populistes affirment être les seuls à pouvoir parler "au peuple" et "au nom du peuple". L’imposture est totale.

Tous ont en commun la prétention d’être les seuls à détenir "la vérité" et à s’ériger en défenseurs du "petit peuple" contre les "élites". Les populistes affirment être les seuls à pouvoir parler "au peuple" et "au nom du peuple". L’imposture est totale, car personne n’a la capacité de s’exprimer seul au nom de millions d’humains. Mais cela marche. Ils se synchronisent sur la colère des gens, leurs frustrations, leurs peurs. Ils font miroiter le retour vers un passé où tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. L’Europe ne l’a pas vu venir. Avec son processus d’unification lent et complexe et son langage diplomatique hermétique, elle a perdu face aux mots simples et meurtriers lâchés sur les réseaux sociaux par les populistes décomplexés.

L’Union européenne, qui est pourtant la zone la plus prospère du monde, est menacée de désintégration. Elle doit à tout prix réagir. Comme aujourd’hui, lors de ce sommet qui se tient à Malte. Sans quoi demain, elle ne sera plus que le terrain de petits autocrates divisés, prêts à être croqués par des grandes puissances, que ce soit la Russie, la Chine ou les Etats-Unis.