La petite marchande d'allumettes

Par Martin Buxant

Dans le conte du Danois Andersen, à chaque fois qu’elle craque une allumette, la petite marchande a des visions.

À la première allumette, que voit-on? Le budget. On connaît les hauts cris qui accompagnent en général cet exercice. 2017, du moins dans sa première tranche, s’annonce comme une cuvée relativement tranquille à cette aune-là. Les chiffres ne sont pas (trop) pourris, le ministre des Finances n’a pas encore annoncé de dérapage des recettes fiscales. Reste à constater s’il est bien utile d’être plus catholique que la Commission européenne en voulant absolument ramener le budget à l’équilibre en 2018. La question est posée: elle doit être débattue de manière ouverte et transparente au vu des implications que cette super-orthodoxie budgétaire a sur tous les Belges.

Sur la réforme de l’impôt des sociétés, il est temps que le gouvernement joigne les actes à sa parole.

Seconde allumette, on voudrait voir la réforme de l’impôt des sociétés, mais c’est le noir le plus complet. Bien entendu, pas question de jouer les pyromanes avec l’Isoc, de perturber le biotope des entreprises, mais franchement, sur ce chapitre-là, il est plus que temps que le gouvernement fédéral joigne les actes à la parole.

Troisième allumette: la gouvernance, un dossier où l’on ne prendra pas Michel en défaut. Flash-back, catapulté ministre au milieu des crocodiles Kubla, Van Cau et Daerden, Charles Michel début 2000, il n’avait cessé de plaider pour davantage de transparence, entre autres dans les Provinces et intercommunales. Cela avait même valu aux libéraux d’atterrir sur les bancs de l’opposition. Il y a trois ans encore, Michel tirait l’alarme, fustigeant les rachats de médias du groupe public Tecteo. Sa comparaison avec le magnat italien Silvio Berlusconi avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque.

Aujourd’hui, elle ne fait plus sourire grand-monde.