La N-VA, fidèle à elle-même

Les nationalistes flamands chargent Unia.

Donc, la N-VA s’en prend, depuis vendredi, à Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances. Plutôt virilement, serait-on tenté d’écrire si la charge n’était pas menée tambour battant par la cavalerie féminine des nationalistes: Liesbeth Homans, ministre flamande de l’Intégration, et Zuhal Demir, la toute nouvelle secrétaire d’État à l’Égalité des chances. À vrai dire, rien de bien étonnant. La N-VA est fidèle à elle-même.

"Allumer un contre-feu médiatique est une technique traditionnelle." Pascal Delwit Politologue (ULB)

Unia et N-VA ne filent pas le parfait amour; ce n’est pas la première fois que ces deux-là s’accrochent. De manière générale, il est permis de penser que la formation de Bart De Wever nourrit quelques ressentiments envers toute forme de structures intermédiaires. Que celles-ci s’interposent entre le citoyen et l’État, dans le cadre même des missions de l’État. Syndicats et mutualités ne sont pas la tasse de thé de la N-VA. Ou que celles-ci jouent à l’empêcheur de gouverner en rond, en rappelant les obligations liées à l’État de droit et à la démocratie. Révision de la convention de Genève, "gouvernement des juges" ou maintenant Unia: les nationalistes flamands jouent fréquemment de cet air. Ajoutez à cela un de leurs dadas: remettre en question les structures fédérales – étant entendu que ce que la Flandre fait elle-même, elle le fait mieux que si le Fédéral s’en charge. Voilà pour l’ADN du parti.

Après, cette polémique tombe à pic. Que la presse embraie là-dessus, cela détourne l’attention de la mauvaise séquence des dernières semaines, avec un Siegfried Bracke coulé par son mandat chez Telenet. "Allumer un contre-feu médiatique est une technique traditionnelle, sourit le politologue Pascal Delwit (ULB). Et de bonne guerre." D’autant plus efficace que cela permet à la fraîchement débarquée Zuhal Demir de marquer l’opinion de son empreinte. En se forgeant un profil "dur", façon Theo Francken. Tout en s’en prenant à une institution fédérale. Deux pierres d’un coup. "Depuis la semaine passée, je m’attendais à une communication ‘punch’ de la N-VA, confie Pascal Delwit. Décortiquer la stratégie de la N-VA est assez simple."