La bataille d'Angleterre

Six mois après le référendum du Brexit.

Les Britanniques ne savent pas précisément où ils vont et ils ne savent pas avec certitude quand ils vont y aller. Un peu plus de six mois après le référendum, leurs diplomates ignorent toujours ce que Londres a l’intention de négocier avec l’Union européenne, vient de rappeler Ivan Rogers, ambassadeur démissionnaire de Sa Majesté auprès de l’Union européenne. Surtout, les Britanniques attendent que leur cour suprême leur dise si oui ou non Theresa May a besoin du feu vert du Parlement de Westminster pour mettre en branle la machine à quitter l’Union. Ce qui laisse planer un doute sur le fait que Londres puisse lancer le processus avant la fin mars, comme annoncé.

Et si on invitait Theresa May à prendre le thé au Parlement de Wallonie pour préparer sereinement l’avenir?

Si c’est à Westminster de déclencher le Brexit, les députés pourraient ressentir le besoin d’ouvrir un nouveau débat. Sur le choix fait en juin dernier par 17 millions d’électeurs (sur un électorat de 46 millions de personnes) – on voit d’ici la cacophonie que cela entraînerait. Ou sur ce que le Brexit veut dire. Le gouvernement le veut "dur", rompant radicalement les ponts avec le marché unique européen et ses règles de libre circulation. D’autres le préféreraient doux, maintenant les îles Britanniques dans le marché unique et ménageant la liberté des personnes.

Pour l’Europe, cette question est d’autant plus critique que les Etats-Unis sont en train de changer d’attitude vis-à-vis de Londres. L’administration Obama assurait que la conclusion d’un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni ne serait pas prioritaire, l’entourage de Donald Trump dit l’inverse: le dossier britannique sera placé au sommet de la pile pour bâtir le "monde du commerce anglophone". Un défi stratégique pour les Européens.

Les Britanniques ne savent pas précisément où ils vont, mais les continentaux auraient tort de les toiser. Après le psychodrame du Ceta, les Européens seraient bien inspirés de se tenir prêts à bâtir rapidement avec Londres un cadre d’échange fondé sur un débat public large s’ils ne veulent pas perdre la bataille d’Angleterre. Et si on invitait Theresa May à prendre le thé au Parlement de Wallonie pour préparer sereinement l’avenir?