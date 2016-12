La cogestion sous pression

L’Inami bientôt intégré dans le SPF Santé?

Est-ce la fin du modèle de gestion paritaire de la sécurité sociale tel que mis en place au lendemain de la deuxième guerre mondiale? Au vu de ce qu’il se passe dans les soins de santé, la question mérite d’être posée. L’accord de gouvernement prévoit un "redesign" des administrations fédérales afin d’optimiser leur fonctionnement. Le gouvernement compte réaliser par ce biais 550 millions d’euros d’économies d’ici 2018. Jusque-là tout va bien.

Un alignement de la gestion fédérale des soins de santé sur la Flandre faciliterait un basculement vers les Régions après 2019.

Appliqué aux soins de santé, cela voudrait dire intégrer l’Inami dans le SPF Santé publique. Autrement dit: faire table rase de la gestion paritaire par les syndicats, patrons et mutuelles au profit d’une gestion plus dirigiste des soins de santé. La ministre de la Santé Maggie De Block leur a soumis l’été dernier un projet en ce sens. Devant l’accueil plus que mitigé, elle a demandé au Boston Consulting Group d’objectiver le débat. Le rapport des consultants va entièrement dans le sens d’une reprise en mains des soins de santé par le politique, avec les partenaires sociaux et les mutuelles relégués dans un rôle consultatif. Comme ce qui se fait déjà au niveau de la Flandre.

C’est là que les choses deviennent intéressantes. La N-VA n’a jamais fait mystère de son intention de régionaliser la sécurité sociale. Or, un alignement de la gestion fédérale des soins de santé sur le modèle flamand faciliterait grandement un basculement vers les Régions après 2019.

Mais la partie est loin d’être gagnée pour les nationalistes flamands. Les syndicats n’en veulent pas, au nom des principes de solidarité. Les patrons, eux, redoutent un précédent: s’ils lâchent les soins de santé, ils pourraient ensuite devoir renoncer à la gestion des pensions et des allocations de chômage. La fin du modèle belge de concertation en somme.

Au sein du gouvernement enfin, le CD&V, toujours solidement implanté auprès des syndicats et des mutuelles, n’entend pas se laisser manger tout cru par une N-VA dont l’appétit de pouvoir semble sans limite.