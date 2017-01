La fin du décrochage

La croissance belge renoue avec la zone euro.

Un bonheur ne vient jamais seul, dit-on. Il y a deux jours, nous nous félicitions de la baisse des faillites en 2016 en Belgique. Hier, on a appris par la Fédération des entreprises de Belgique que 2017 pourrait être un joli cru pour la croissance. Le Belgian Prime News, indicateur qui synthétise les estimations des grandes banques, tablait jusqu’ici sur une progression du PIB de 1,3% cette année. La Banque nationale, elle, avance le chiffre de 1,4%. Du côté de la FEB, on mise beaucoup plus haut avec une fourchette de 1,7 à 1,8%. La fédération patronale ne s’appuie pas sur un modèle économétrique, elle opère à partir d’une enquête auprès de ses membres.

Les entreprises investissent non plus dans la rationalisation mais dans l’extension de leurs capacités de production.

Or plusieurs signaux confirment qu’il se passe en effet quelque chose dans le monde des entreprises. Outre la baisse des faillites, on assiste à une reprise vigoureuse de l’investissement. Ce qui ne gâche rien, les entreprises investissent non plus dans la rationalisation mais dans l’extension de leurs capacités de production. Les exportations, elles, progressent au rythme de 5 à 7% par an alors que le commerce mondial ne croit que de 3%. Traduction: la Belgique est en train de gagner des parts de marché. Dernier indicateur: l’emploi qui cartonne. Depuis l’avènement du gouvernement Michel, le secteur privé a créé 83.000 postes de travail. Et tout indique que la fête n’est pas finie. Si les partenaires sociaux parviennent à un accord salarial raisonnable, les entreprises vont continuer à embaucher. Ce n’est pas pour rien que la Belgique affiche depuis des mois le taux le plus élevé en Europe d’emplois vacants.

La conjonction de ces différents éléments justifie l’optimisme de la FEB. La Belgique mettrait ainsi un terme au décrochage qu’elle accuse depuis deux ans par rapport à la croissance moyenne de la zone euro. Un décrochage que l’on attribue généralement à un assainissement budgétaire entamé avec retard. Avec 1,7 à 1,8% de croissance en 2017, notre pays accrocherait à nouveau son wagon au train européen. Un train que, compte tenu de ses atouts, il n’aurait jamais dû lâcher.