La frustration de l'impuissance

Edito de Joan Condijts, Rédacteur en chef

Alep n’est que l’énième avatar de l’horreur syrienne. En cinq années, cette boucherie humaine où s’entrechoquent un dictateur sanguinaire, des fanatiques religieux, des partisans démocratiques, des Kurdes en quête d’État et des nations protégeant leurs intérêts, a déjà emporté des centaines de milliers de vies.

La plupart des interventions européennes ou américaines au Moyen-Orient n’ont mené qu’au chaos.

Au-delà et à cause de cette monstruosité, Alep est aussi un apogée médiatique. Une sorte de miroir de l’humanité renvoyant une image insoutenable et lointaine qui rappelle la prégnance d’une guerre banalisée par sa durée et agit sur la conscience de la sphère occidentale. Avec des effets "positifs" et négatifs. Positif dans la mesure où cette image réveille une sympathie pour les réfugiés dont la justification évidente s’évanouit, sans ses piqûres de rappel, dans les contingences et l’égoïsme du quotidien. Négatif à travers ces voix autoflagellatrices qui s’élèvent pour dénoncer, fustiger l’inaction européenne et tomber dans cette facilité des naïfs "y a qu’à" ou "il faut".

Parce qu’Alep est surtout un aveu d’impuissance d’un Vieux Continent divisé, incapable de se mouvoir autrement que dispersé ou sous la houlette du grand frère américain. Mais, hormis une aide humanitaire, des pressions diplomatiques, voire économiques, qu’y a-t-il à faire? Soutenir l’un des belligérants? Lequel? "Sauver Alep" comme Benghazi la libyenne le fut? Derrière ces (tristes) questions, point un constat. Ces dernières années, la plupart des interventions européennes ou américaines au Moyen-Orient n’ont mené qu’au chaos ou profité qu’aux islamistes. Sinon un cocktail des deux…

Enfin, Alep est une manifestation de Realpolitik: démocratiquement désastreux, humainement abject, le duo el-Assad-Poutine réussira peut-être à rendre, progressivement, un semblant de stabilité à une zone du monde où la seule alternative jusqu’à présent observée (Tunisie exceptée) consiste en une dictature militaire ou théocratique. Malheureusement.