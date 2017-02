Laissons naître ce Pacte

Les syndicats maintiennent leur "non mais…"

La CSC et le Setca disent "non" au Pacte d'excellence "sauf si..."

Le Pacte d’excellence n’en est qu’au stade embryonnaire. Il n’est pas encore né. Nous lançons un appel: ne le tuons pas dans l’œuf sous la pression des nombreuses craintes qui agitent les profs. Notre enseignement ne peut se le permettre.

Après ces deux semaines de dramatisation, prenons un peu de recul. Les syndicats ont été invités à consulter leur base dans la logique du processus consultatif qui a été mis en place il y a deux ans. On aurait pu, certes, espérer un ton plus enthousiaste de la part de ceux-là même qui ont négocié ce mastodonte de 320 pages destiné à réformer et faire évoluer en profondeur notre enseignement. Il n’en a rien été. "En l’état, on ne peut l’accepter", ont répété hier en chœur les syndicats. C’est le jeu de la démocratie et de la concertation. Les profs ont exprimé un malaise, un raz-le-bol, une peur face à une énième réforme qui va bouleverser leurs habitudes. Ils ont gonflé les muscles. C’est leur droit.

Voir naître une réforme mal embouchée, bâclée, détricotée par des jeux électoralistes serait inacceptable.

Le gouvernement a promis de les écouter. Alors maintenant, avançons. Car il est moins une. Notre enseignement est loin de montrer des signes de performance et d’efficacité extraordinaires.

Tuer le Pacte, c’est faire perdre deux ans de travail, des millions dépensés pour trouver des équilibres subtils. L’appel que nous lançons ici s’adresse au politique. Car c’est lui qui va reprendre la main. Sortez vos tripes pour faire aboutir cette réforme de la manière la plus acceptable pour les enseignants. Sans précipitation. En relativisant. Contenter tout le monde, chacun des dizaines de milliers d’enseignants, des centaines de milliers de parents, ne sera pas possible. Il y aura toujours des mécontents. Il faudra l’accepter. La seule chose qui sera inacceptable est de voir naître une réforme mal embouchée, bâclée, détricotée par des jeux politiques électoralistes. Le PS liégeois, qui a balancé un communiqué étrange, mais assassin, sur le Pacte, nous fait déjà craindre le pire. L’avis des syndicats n’était qu’une mise en bouche. Pour Marie-Martine Schyns, le plus dur reste à venir…