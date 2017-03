Un démarrage tonitruant pour l’action Snap.

Snap, la maison mère de l’application Snapchat, celle qui apparaît sur les smartphones avec un fantôme sur fond jaune, a vu son cours s’envoler pour sa première cotation sur la Bourse de New York. Les investisseurs se sont rués sur la valeur. Et certains impatients se sont même trompés de valeur car le titre Snap Interactive, qui n’a aucun lien avec Snap, a vu son cours bondir de plus de 18% ce jeudi, sans raison particulière. Le blog Zero Hedge, très suivi par la communauté financière, a tweeté, après les débuts de Snap en Bourse, que 1999 fait son retour sur les marchés.

Fondamentalement, Snap n’a pas de bonnes raisons pour voir son cours s’envoler de la sorte.

Le fantôme de 1999 est venu planer sur l’opération de Snap. Car fondamentalement, le média social n’a pas de bonnes raisons pour voir son cours s’envoler de la sorte. Il a prévenu qu’il ne pourrait jamais dégager de bénéfices dans son prospectus. Et il affichait une perte de 514 millions de dollars l’année passée. Mais ça, les investisseurs n’en ont eu cure. En 1999, une telle euphorie s’observait sur les valeurs de l’internet qui se pressaient en Bourse. Dès leur première cotation, les cours s’envolaient de 100 voire 200%. Après l’éclatement de la bulle internet, beaucoup de ces sociétés ont cessé d’exister. L’une des seules à avoir tenu bon se nomme Amazon.

Quelques heures avant les débuts de Snap en Bourse, certains commentateurs boursiers souhaitaient que l’action se comporte comme celle de Facebook lors de ses débuts en mai 2012. Celle-ci n’avait guère brillé lors de ses premières cotations. Il aurait mieux valu en effet pour Snap que l’enthousiasme du marché soit tiède. Car la société devra prouver la solidité de son modèle économique, qui passera, comme pour Facebook et les autres médias sociaux, par la maîtrise de la monétisation de son audience. Snap ne l’a pas encore démontré.

À l’heure où les marchés d’actions américains battent record sur record, l’introduction en Bourse de Snap a de quoi inquiéter. Le réveil pourrait être difficile pour les investisseurs, à la moindre mauvaise nouvelle sur l’économie américaine. Les marchés financiers peuvent être irrationnels, et puis recouvrer la raison.