Le sentier de l'absurde

Par Joan Condijts, rédacteur en chef

Les habitués des salons et autre événements courus du plateau du Heysel à Bruxelles ne cessent de se le répéter. Lorsqu’ils garent leur voiture sur cette splendide esplanade verte et riante qu’est le parking C, entre les douze bandes (sur cette portion) du Ring et l’arrière des palais du Parc des expositions, tous se disent qu’un endroit si bucolique mériterait une promenade par un dimanche ensoleillé…

Le futur stade mérite davantage qu’un enterrement sur un chemin inexistant. Ou pire, un avenir d’Arlésienne à l’instar de l’Oosterweel ou du RER…

Trêve d’ironie. Le parking C n’est qu’une gigantesque étendue minérale et poussiéreuse destinée à ranger dix mille automobiles. Sur un quelconque plan administratif, au même endroit, pourtant, court un sentier… Un fantôme cadastral qui pourrait priver le royaume de ce nouveau stade national qui lui fait défaut. Celui qui doit accueillir des matchs de l’Euro 2020. Celui qui est même pressenti pour servir d’écrin à la cérémonie d’ouverture. Celui qui est prévu à la place du parking. Et du sentier.

Déchiré sur le sort à réserver à ce chemin imaginaire mais qui est bien sûr une carte, le conseil communal de Grimbergen – le parking C est propriété de la Ville de Bruxelles tout en étant situé sur le territoire de la commune flamande – ne parvient pas à se décider quant à l’octroi du sésame ouvrant la voie aux ouvriers de Ghelamco, le promoteur qui a emporté le marché de cette arène de 60.000 places.

La énième histoire loufoque de ce royaume sera-t-elle celle du sentier de l’absurde? Au centre de querelles politiciennes, déjà attaqué par les "Nimby" ou par Bart Verhaeghe, premier vice-président de l’Union belge de football, patron du FC Bruges mais surtout concepteur de U-Place, un projet immobilier à quelques encablures du Heysel, le futur stade mérite davantage qu’un enterrement sur un chemin inexistant. Ou pire, un avenir d’Arlésienne à l’instar de l’Oosterweel (le bouclage du ring anversois) ou du RER…