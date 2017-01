Le vice et la vertu

Le système Nethys.

Le "conseiller stratégique" gagne 600.000 euros par an

Stéphane Moreau: 1 million d'euros par an chez Nethys

Parfois, la mafia achète le politique qui la gêne afin que ce dernier la serve. Cela s’appelle de la corruption. Une pratique condamnée dans de nombreux pays. À Liège, des politiques achètent d’autres politiques pour qu’ils se taisent et les servent. Cela ne s’appelle pas de la corruption. Et n’est pas illégal. Mais c’est le raffinement d’un système d’une immoralité indigne.

Le scandale Publifin n’est qu’un zakouski, une mise en bouche, la partie visible d’un iceberg, d’un système édifié année après année, étape par étape, avec la complicité des plus hautes autorités publiques. Socialistes d’abord. Le parti règne en maître dans la principauté depuis des décennies. Et, hormis un intermède de deux ans dans les années quatre-vingt, Namur n’a pas connu une majorité wallonne qui ne soit teintée de rouge. Ce sont des socialistes qui ont donc conçu et construit le système. Des socialistes qui en profitent. Des socialistes qui, gênés, complices, impuissants, détournent le regard.

L’argent a coulé. Jusque dans les poches profondes de ceux qui ont été élus pour défendre les intérêts de tous.

Par définition, un tel système ne se limite pas aux frontières d’une formation politique. Les sociaux-chrétiens y baignent aussi. Profondément. Des libéraux y ont également trouvé leur intérêt. Comme des écologistes, même si plusieurs ont tenté de dénoncer le système.

Le système justement. Au début était une ambition: bâtir dans la Cité ardente un conglomérat public qui assurerait prospérité, emplois, fierté à un bassin ravagé par la désindustrialisation. Et les hommes de pouvoir s’y sont attelés, partant des intercommunales, voulant faire fructifier l’argent des citoyens liégeois. Une ambition noble. Qui s’est noircie à mesure que ces petits oligarques principautaires éliminaient les freins, les casse-vitesse que sont les instances de contrôle. Oubliez Montesquieu et ses contre-pouvoirs! La clique a foncé, achetant à tout va, télécoms, médias, finance… L’argent a coulé. Jusque dans les poches profondes de ceux qui ont été élus pour défendre les intérêts de tous. Jusque dans leurs propres poches.

Tel est le système sur lequel la lumière se lève aujourd’hui. Beaucoup savaient. À Namur. À Bruxelles. Quelques-uns hurlent. Certains se taisent. D’autres temporisent, surtout à Liège, dans l’espoir d’encore préserver cette pieuvre dévorante. Parce qu’ils sont trempés. Parce qu’ils craignent pour le futur de la ville. Parce qu’ils observent une extrême gauche salivant devant tant de dérives qui jetteront les dégoûtés dans ses bras.

Trop tard. Même s’ils ne sont pas vierges de reproches, des élus devront démanteler ce système, assainir les structures et refaire de l’ambition, comme l’écrivait Quintilien, ce "vice qui peut engendrer la vertu".