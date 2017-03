Elles combattent les particularismes culturels

Elles s’appellent Assita Kanko, Lydia Guirous ou encore Ayaan Hirsi Ali. Elles sont le nouveau visage du féminisme en Europe. Toutes sont issues de l’immigration et luttent contre le patriarcat et le machisme que, petite fille ou jeune femme, elles ont enduré jusque dans leur intimité. Elles marchent dans les pas de leurs glorieuses devancières Simone Veil, Françoise Giroux, Elisabeth Badinter.

On pensait que le combat des femmes pour leurs droits les plus élémentaires était gagné. Au point que beaucoup de jeunes Européennes se sont désintéressées d’un féminisme qu’elles considèrent comme ringard. Les récentes vagues migratoires ont cependant changé la donne. Particularismes culturels, revendications communautaristes et accommodements raisonnables ont remis en question le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes que l’on croyait en grande partie acquis (même s’il reste beaucoup de choses à améliorer).

Elles s’appellent Assita Kanko, Lydia Guirous, Ayaan Hirsi Ali. Elles sont le nouveau visage du féminisme en Europe.

Dans nos villes, certaines femmes n’ont toujours pas le droit de sortir seules de chez elles. Les mariages arrangés sont monnaie courante et la reconstruction de l’hymen est remboursée par l’assurance-maladie. En Grande-Bretagne, des tribunaux islamiques sont autorisés à traiter du droit de la famille. Même aux Etats-Unis, pays des suffragettes il y a cent ans, certains ont choisi d’enclencher la marche arrière. Et il faut parfois se pincer pour réaliser l’indignité des propos tenus par le locataire de la Maison-Blanche à l’égard de la moitié de sa population. C’est aussi la preuve que les ennemis des femmes ne se trouvent pas nécessairement à l’ombre des minarets.

Le combat d’Assita, Lydia et Ayaan est courageux. Leurs devancières en Europe subissaient les moqueries des hommes. Les nouvelles féministes, elles, doivent affronter intimidations voire menaces de mort. D’où leur discours dur, sans concession, parfois provocateur. Leur combat est d’autant plus courageux qu’il n’est pas seulement celui des femmes. C’est aussi celui de l’humanisme et de la liberté contre les dogmes et l’obscurantisme.