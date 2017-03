Mark Rutte joue à qui perd gagne

La "victoire" de Rutte fait respirer l’Europe.

Un parti politique peut-il perdre un quart de ses électeurs et gagner les élections? La réponse est oui. à condition, comme dans le jeu de dame "qui perd gagne", de changer les règles. Alors que le scrutin proportionnel des Pays-Bas appelle un débat politique entre plusieurs partis et leurs différents programmes, Mark Rutte est parvenu à concentrer l’enjeu des élections sur son seul duel avec le leader d’extrême droite Geert Wilders, et à redresser la barre en dernière ligne droite.

La campagne électorale, vidée d’enjeu digne de ce nom, s’est transformée en combat entre le "bon" et le "mauvais". L’homme a gagné, mais son parti a perdu des sièges.

La résistance des libéraux néerlandais est réjouissante car elle permet à l’Europe, tétanisée par la montée des populistes, de reprendre son souffle.

Le VVD de Rutte, donné perdant dans les sondages, reste le premier parti des Pays-Bas malgré une hémorragie. Wilders échoue, lui qui s’était mis à entonner avec conviction l’air anti-islam, raciste et europhobe qui a offert la victoire aux partisans du Brexit et propulsé Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

La résistance des libéraux néerlandais est réjouissante car elle signe l’échec du protectionnisme et des europhobes. Elle permet à l’Europe, tétanisée par la montée des populistes, de reprendre son souffle. Elle relativise aussi le danger de l’extrême droite.

Mais il ne faut pas se leurrer. Avec ou sans Wilders, le populisme a toujours le vent en poupe aux Pays-Bas et en Europe. Le terrorisme et la crise migratoire, moins oppressants que l’an dernier, continuent de frapper les esprits. La crise de confiance dans l’Europe reste réelle, même si le drapeau étoilé reprend des couleurs.

Plutôt que de se concentrer sur l’économie, le marché du travail et le vivre ensemble, la campagne électorale néerlandaise a tourné autour des thèmes fort peu constructifs de l’islamophobie, de l’immigration et de l’euroscepticisme.

Mark Rutte a combattu le PVV avec ses armes, en n’hésitant pas à inviter lors de la campagne "ceux qui ne respectent pas les valeurs du pays" à s’en aller. En interdisant juste avant les élections l’entrée du territoire à deux ministres turcs. Une mesure spectaculaire, qui lui a attiré le courroux du président Erdogan et l’a propulsé en héros du pays. L’arrivée d’Erdogan a donné une histoire à une campagne sans vie. Et Rutte a pu faire venir à lui les électeurs de Wilders, juste avant l’ouverture des bureaux de vote.

Ceci ne doit pas masquer la réalité du résultat: un recul des partis traditionnels. Celui des socialistes est impressionnant. Les électeurs de gauche et de droite traditionnelles ont bifurqué vers des partis radicaux. Ce duel masque aussi la percée importante des écologistes.

Il reste à espérer que la coalition qui sortira de ce scrutin sera capable d’arrêter ce petit jeu pour recentrer le débat et mener à bien les réformes économiques et sociales nécessaires. Car sans s’attaquer aux racines du populisme et de l’extrême droite, on n’y changera rien.