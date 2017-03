Troisième hausse des taux US depuis la crise.

La Fed relève son taux directeur et envoie un message rassurant aux marchés

Rarement une décision de la banque centrale américaine n’avait été autant attendue et surtout anticipée. Dans un bel ensemble, le marché tablait sur une hausse d’un quart de point des taux d’intérêt américains. Mission accomplie. Ce qui fait un peu penser à ce dessin humoristique où un trader dans une salle de marchés confie avec un certain dédain: "La fin du monde? Bien entendu, les marchés l’ont déjà anticipée."

La remontée des taux d’intérêt américains est enclenchée. Mais en douceur.

Une hausse de 0,25 point, ce n’est pas la fin du monde. Depuis la fin 2015, qui marquait le tout premier relèvement des taux d’intérêt depuis la crise financière de 2007-2008, la Réserve fédérale (Fed) n’a resserré sa politique monétaire qu’à trois reprises seulement. Comme Ben Bernanke avant elle, Janet Yellen ne tient pas à bousculer les marchés financiers. Surtout, elle veille à ne pas répéter l’épisode de 1994 lorsque la Fed avait complètement agi par surprise, provoquant des secousses sur les marchés d’actions, mais aussi un krach obligataire retentissant.

Car la clé, c’est bien le marché obligataire. Depuis juin 2016, les taux américains à 10 ans ont déjà doublé, passant de 1,3% à près de 2,6%. Et certains anticipent déjà que les mesures de relance de Donald Trump vont pousser les taux encore bien plus haut. De quoi provoquer une totale rupture de la tendance baissière des taux qui remonte à 1987, voire même au début des années 80! C’est ce que redoute en particulier l’expert financier Bill Gross. Mais nous n’en sommes pas là. Hier, Janet Yellen s’est montrée particulièrement rassurante. La remontée des taux sera très graduelle. L’institution ne prévoit ainsi que deux autres hausses de taux cette année. Et, de manière assez logique, la Fed se refuse pour l’instant à prendre en compte dans ses prévisions les projets de relance de l’administration Trump avant qu’ils ne se concrétisent.

C’est le même Trump qui avait accusé Janet Yellen de maintenir les taux trop bas pour favoriser l’élection d’Hillary Clinton. Aujourd’hui, la remontée des taux est enclenchée. Mais en douceur.