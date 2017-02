Ouvrir les emplois 4.0 aux seniors

Comment briser l’axiome: 50+ = inemployable?

Cherchez l’erreur: le gouvernement fédéral porte l’âge du départ légal à la retraite de 65 à 67 ans d’ici 2030, mais Electrabel lance un programme de départs en préretraite à 53 ans tandis que les groupes financiers Axa et ING poussent les 55+ vers le régime du "chômage avec complément d’entreprise". Notre pays affiche un taux d’emploi des 55-64 ans à 48,9% pour les hommes, un des plus bas d’Europe. Selon l’indice de l’employabilité des seniors calculé par PwC, la Belgique est un des États les plus mal classés dans l’OCDE: 29e sur 34. En tête de ce classement: l’Islande.

Les "50+" les plus faciles à recaser sont soit les très compétents, soit les très généralistes.

D’où vient-il que nous éprouvions tant de difficulté à maintenir nos 50+ au travail, et qu’en cas de restructuration, nos employeurs aient la main aussi lourde pour eux? L’ASBL 50swork in Brussels, qui aide précisément les seniors licenciés à se replacer en ordre utile pour trouver un job, relève l’énorme différence culturelle entre les pays scandinaves, les anglo-saxons et le nôtre. Au Royaume-Uni, on ne regarde pas l’âge des candidats quand on recrute, seulement leurs compétences.

En Scandinavie, on redirige les 50+ expérimentés vers des fonctions d’accompagnement et de coaching. Chez nous, on les flingue avec des clichés qui ont la vie dure, tels que: ils coûtent trop cher, ont tendance à se faire porter pâle ou n’ont aucune flexibilité… Nombre d’entre eux ont, en revanche, tendance à baisser les bras après un ou deux ans de galère. Pour peu qu’ils acceptent de suivre des formations requalifiantes et qu’ils renoncent à exiger de trop gros salaires, il y a pourtant moyen de les relancer. Les plus faciles à recaser sont soit ceux qui ont des compétences pointues, soit au contraire les plus généralistes d’entre eux. Les profils "moyens" représentent un plus grand défi. Est-ce là qu’il faudrait porter l’effort? "Il est toujours mieux de gagner de l’argent, quel que soit le montant, que d’en recevoir", observe Jean-Luc Louis, cofondateur de l’ASBL. "L’homme se définit par son travail", souligne Dinesh Khanna, partenaire au BCG: quand il ne bosse plus, il perd son identité. Khanna estime aussi que les "vieux modèles d’emploi" sont voués à disparaître, qu’il faut réinventer les emplois à l’ère de l’industrie numérisée (4.0). S’il a raison, ne faudrait-il pas commencer à ouvrir des universités digitales pour seniors?