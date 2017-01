Quoiqu'en pense Trump, bluffer, ce n'est pas diriger…

Trump aux portes de la Maison-Blanche...

Plus que deux semaines et l’on saura si la présidence Trump sera aussi brouillonne et hyperactive qu’aura été la campagne du milliardaire new-yorkais et les semaines qui ont suivi sa victoire à la présidentielle. Ceux qui avaient espéré un semblant de normalité après le discours de victoire plutôt professionnel et rassembleur qu’avait fait Donald Trump le 9 novembre auront ravalé leurs espoirs en lisant les tweets exaltés et rageurs du Président élu.

Le bras de fer engagé par le républicain avec l’industrie automobile n’est que le dernier exemple en date que sous Trump, on peut s’attendre à tout.

Les annonces concernant la formation de la prochaine administration Trump n’ont pas non plus été de nature à rassurer, même les plus optimistes des Américains modérés. Ni même une certaine frange de l’électorat de Trump qui ne doit pas voir d’un bon œil le nombre de pontes de Wall Street à avoir été parachutés dans la prochaine équipe appelée à les diriger alors que leur champion n’avait cessé de dénoncer les dérives de cette même élite lorsqu’il était candidat. Ces mêmes électeurs ne doivent pas non plus apprécier que Trump compte désormais sur leurs impôts pour financer le mur qu’il veut ériger à la frontière mexicaine…

Et le bras de fer engagé par le républicain avec l’industrie automobile n’est que le dernier exemple en date que sous Trump, on peut s’attendre à tout. À ce qu’il retourne sa veste, donc. À ce qu’il s’engage dans une guéguerre avec Pékin avant même avoir pris ses quartiers dans le Bureau ovale. À ce qu’il cible les grands noms de l’industrie manufacturière américaine et internationale dans une attaque ciblée contre le libre-échange dont on se demande s’il en a intégré les éventuelles conséquences.

En menaçant de punir les multinationales jouant selon les règles édictées par l’Alena et les exportateurs chinois, a-t-il pensé aux impacts que cela pourrait avoir sur les coûts de production des entreprises américaines important des pièces détachées du Mexique ou de Chine, sur le portefeuilles des ménages américains et sur l’emploi? Trump aime bluffer. C’est comme cela qu’il a bâti son empire immobilier. Mais on ne dirige pas un pays en bluffant.