ScandaLaLaland

Edito | Que Monsieur Bracke quitte son perchoir

Si vous êtes venu chercher dans ces quelques lignes votre pincée quotidienne d’optimisme, passez à l’article suivant, vous gagnerez du temps. C’est qu’on pensait – naïf que nous sommes — avoir touché le fond de la piscine politico-affairiste à Liège mais à Gand, donc, on sait y faire aussi en la matière. Et on creuse et on tombe toujours plus bas – offrant entre autres aux jeunes le si triste spectacle d’une sphère politique centrée sur son nombril, son intérêt, son pouvoir, son argent.

Un président de Parlement marchande ses conseils pour une boîte de télécoms. Est-ce une farce?

Occupée à truster les jobs publics et para-publics, inquiète de devoir abandonner l’un ou l’autre mandat, bien sûr, nous n’écrirons pas tous pourris, car ils ne le sont pas, loin de là. Mais l’ultra-pofessionnalisation de la politique fait du tort. Elle a coupé des réalités, elle a fait oublier qu’exercer ce métier est un honneur, qu’on ne vit pas de la politique mais pour la politique et les citoyens à qui on est redevable. En cela, il faut être lucide, si on veut l’exercer correctement, la politique ne doit pas être un métier que l’on occupe à vie. On y entre quand on estime avoir une valeur ajoutée, on en sort quand on estime ne plus pouvoir apporter à la société.

Ainsi devrait-il en être de Siegfried Bracke. Le dernier épisode en date a mis en lumière le Gantois, ses conflits d’intérêts, ses revirements de bord, le président de la Chambre des représentants, émanation suprême de la démocratie, qui délivre des conseils en télécommunication à une boîte privée. Est-ce une farce? Bart De Wever l’a prié d’aller voir ailleurs si on avait besoin de lui – en tout cas pas à Gand. Et au Parlement? A-t-on envie d’un camelot à la tête du Parlement? Est-ce de nature à inspirer confiance et dignité dans des institutions dont la crédibilité n’est déjà pas au zénith? Non. Bracke doit laisser sa place si on veut conserver un tant soit peu de dignité à ce pays. Mais ne nous berçons pas d’illusion, il ne le fera que le dos au mur, acculé par un xième nouveau scandale. Scandale La La Land.