Le temps presse pour l’Europe

Lire plus

C’est peu dire que, ces douze derniers mois, quelques tuiles nous sont tombées sur la tête. Brexit, Trump, attentats terroristes, déferlement migratoire: n’en jetez plus. Les 1.300 assureurs présents au colloque annuel de Coface hier à Paris avaient toutes les raisons de broyer du noir. Et pourtant, tel n’était pas le message véhiculé au gré des débats organisés par ce leader mondial de l’assurance-crédit. "Le moment est venu de dépasser la stupéfaction", a lancé l’ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine.

Dans un environnement dégradé comme jamais, l’Europe a le devoir de s’organiser.

Dans cet environnement dégradé comme jamais depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’Europe a le devoir de s’organiser, de se fédérer pour exister. Personne ne le fera à sa place, c’est désormais clair. Reste à voir par où commencer. Cinq pistes ont émergé du colloque Coface.

Un: développer une stratégie commune dans les crises ukrainienne et syrienne, pour ne plus subir l’agenda russe. Deux: organiser un pôle de défense au sein de l’Otan, pour répondre aux exaspérations en partie légitimes des Américains. Le signal devra venir de la France qui dispose de la seule armée digne de ce nom. Trois: sécuriser les frontières extérieures de l’Union, pour répondre au chantage turc et accessoirement faire fonctionner l’espace Schengen. Quatre: avancer sur le climat, parce que c’est la seule option. Les assureurs sont payés pour le savoir. Cinq enfin: ne pas entrer dans une surenchère protectionniste. Trump se rendra rapidement compte qu’il est en train de se tirer une balle dans le pied.

Sur le fond, cette stratégie devrait recueillir un large assentiment. Sur la forme par contre, certains suggéreront de laisser passer d’abord les élections en France et en Allemagne. Malheureusement c’est un luxe que l’on ne peut pas se permettre. Plus que jamais, le temps presse. Si les Européens sont capables d’affirmer des positions communes avant que Trump n’avance sur son agenda, alors ils existeront sur la scène internationale. S’ils tergiversent, ils resteront insignifiants.