Se préparer au choc du Brexit

La Belgique risque de souffrir...

Mieux vaut prévenir que guérir. Ce principe, archi-connu, ne peut être ignoré en matière de Brexit. Même si le Royaume-Uni n’a pas encore notifié son intention de quitter l’Union européenne, tandis que le Parlement britannique n’a pas encore donné son avis, il est hautement probable que le pays quittera l’UE dans deux ou trois ans. À l’échelle d’une organisation, c’est demain.

Les conséquences pour la Belgique seront importantes. Notre pays est un des plus exposés au départ du Royaume-Uni. L’homme d’affaires Paul Buysse l’a rappelé hier: un divorce mal négocié aura un impact "terriblement important" pour notre économie. Les entreprises belges pourraient, par exemple, se voir imposer des barrières tarifaires ou non tarifaires de 1,6 milliard d’euros.

La Belgique n’évitera le choc du Brexit que si elle informe et accompagne au mieux ses entreprises. Tout en renforçant son attractivité.

Une autre étude, publiée hier par le cabinet EY, est encore plus explicite. En cas de Brexit, la Belgique ne devrait pas, contrairement aux pays voisins, attirer les entreprises étrangères qui choisiront de quitter le Royaume-Uni. Ces investisseurs iront de préférence en Allemagne ou aux Pays-Bas. Peut-être en France ou en Irlande. Mais pas chez nous. L’étude montre, en outre, qu’à peine 4% des entreprises étrangères européennes sont préparées au Brexit.

La conclusion est limpide. La Belgique n’évitera le choc du Brexit que si elle informe et accompagne au mieux ses entreprises dans la transition. Tout en renforçant son attractivité, en particulier sur le plan fiscal.

L’Union européenne, quant à elle, doit d’urgence se réveiller afin de renforcer son unité et sa cohérence. Parachever l’Union monétaire, tout en se dotant d’un véritable socle social et d’une politique fiscale commune. Sans quoi, d’autres pays européens pourraient être tentés de suivre l’exemple du Royaume-Uni. L’Europe deviendra alors un terrain de jeu à la merci des humeurs, de plus en plus imprévisibles, des puissances voisines.

Il n’est pas trop tard, il est moins une.