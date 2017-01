Trump, le président du chaos

Trump s’attaque à la presse et aux renseignements

Donald Trump est lié à plus de 500 entreprises dans le monde. Ses avoirs pèsent 3,5 milliards de dollars et ses dettes 600 millions. La situation est sans précédent pour un président des Etats-Unis, qui se doit de rester à l’abri de tout conflit d’intérêts. M. Trump devait expliquer hier, lors de sa première conférence de presse depuis son élection, comment il compte régler la question. L’événement, organisé dans la "Trump Tower", a dérapé à la suite de la publication d’un document affirmant que Vladimir Poutine ferait chanter "l’homme le plus puissant du monde".

Hier, Donald Trump n’était pas le président des Etats-Unis. Il était Ubu roi trônant dans son palais, délirant et ivre de pouvoir.

"Sextape" avec Donald Trump en vedette dans la chambre d’un hôtel russe. Accusation de haute trahison pour avoir livré des informations à Moscou… L’affaire ne manque pas de sel et expliquerait bien des choses, à commencer par la complaisance de Trump à l’égard de Poutine. Si ce n’est que le document ne contient aucune preuve. L’exercice peut soulever des doutes sur le plan journalistique et cède à la culture du buzz. Mais cela fait plusieurs jours que d’autres médias faisaient état de ce "kompromat" à la Russe.

En colère, le nouveau président des Etats-Unis n’a pas hésité à agresser plusieurs journalistes, dont ceux de CNN, et les services de renseignement de son pays, lors de cette conférence de presse. Là où tout président digne de ce nom aurait montré du sang-froid, Donald Trump s’est lancé dans une logorrhée agressive et menaçante, épinglant au passage ses propres services de renseignement. Difficile d’imaginer que dans dix jours, les codes de tirs nucléaires seront entre ses mains.

Le personnage fut fidèle à son image. Chaotique. Surréaliste. Irrespectueux.

À force de reproduire la colère du peuple, Donald Trump amène peu à peu du chaos dans son pays, la première puissance mondiale. Quel sera l’impact sur le reste de notre planète? Nul ne le sait. Hier, M. Trump n’était pas le président des Etats-Unis. Il était Ubu roi trônant dans son palais, délirant et ivre de pouvoir. Donald au sommet de sa tour, réglant ses comptes avec ses ennemis et ses vieux démons.