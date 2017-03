Un an après, l'ombre du terrorisme plane toujours

Un an après, la résilience est réelle.

Il est des anniversaires qu’on ne voudrait jamais connaître. D’ailleurs, s’agissant des attentats, ce ne sont pas des anniversaires. Ce sont des balafres dans notre mémoire que l’on voudrait effacer pour mieux vivre. Mais nous décidons d’en raviver la mémoire. En l’honneur de ceux qui ont payé de leur vie. Et pour que plus jamais cela n’arrive.

Le 22 mars 2016, des égarés, obsédés par ce reflet de leur propre folie auquel ils ont donné le nom de dieu, se sont fait exploser à l’aéroport de Bruxelles et à la station de métro Maelbeek. En plein quartier européen, à heure de pointe. Des malades se sont donné la mort, emportant dans leur barbarie des femmes, des maris, des amis, des enfants. Leurs amours, leurs rires, leurs souvenirs.

Nous savions tous, ce matin-là, que rien ne serait plus jamais comme avant. Que le terrorisme ne serait plus une fatalité réservée aux autres, une peur immatérielle que nous n’aurions connue qu’à travers le prisme des médias.

L’attaque était pourtant imminente. Madrid. Londres. Paris. Nous n’avons rien vu venir. Bruxelles, capitale de l’Europe et siège de l’Otan, était à l’abri. Il fallut ce massacre pour démonter l’inverse.

Un an plus tard, c’est l’heure du souvenir. Et du bilan. La société belge a-t-elle changé? La résilience est réelle, quand bien même une ombre de fatalité est venue ternir notre confiance. Quelque chose s’est brisé, et seul le temps dira si les attentats ont modifié durablement notre façon de vivre ensemble.

La Belgique a pris des mesures pour réduire sa vulnérabilité. Mais le débat politique a changé de ton. Il s’est aigri. L’Europe a musclé sa politique de sécurité. Renforcé ses frontières extérieures, en prenant le risque de reconstruire des murs, et doublé la coopération entre les agences de renseignements.

Les populistes ont récupéré le drame pour se répandre en amalgames, désigner les migrants comme boucs émissaires et blâmer "l’inefficacité" de l’Europe. Perceront-ils? Ils ont perdu aux Pays-Bas, mais ils menacent en France. Leur échec sera la preuve de la capacité de l’Europe à vaincre ses peurs.

En même temps, le risque d’attentat reste élevé. Les services de renseignement sont formels. Et l’imagination des fous sans limite. Ce risque peut se traduire en cyberattaque, avec pour cible une centrale nucléaire ou une tour de contrôle aérien.

Nous devons nous y préparer. "Si vis pacem, para bellum", dit l’adage. Sans nous replier ni brader nos libertés et notre désir de société plus égale et plus fraternelle. Des valeurs qui n’ont, en rien, été détruites le 22 mars à Bruxelles.