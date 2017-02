Un Bel 20 de plus en plus attrayant

Du fait de l’assouplissement de ses règles.

Qui se souvient? En 2004, les nouvelles règles que les responsables d’Euronext Bruxelles d’alors avaient concoctées pour qu’une société puisse gagner un siège dans la composition de l’indice Bel 20 et le conserver, avaient condamné d’un seul coup 5 sociétés de droit belge à la sortie. Il s’agissait entre autres de Bekaert, Omega Pharma et Barco. À l’époque, la valeur de toutes les actions d’une entreprise que l’on pouvait échanger en Bourse devait inexorablement atteindre au minimum l’équivalent de 500.000 fois le niveau de l’indice Bel 20. La sévérité de cette condition avait mis dans tous leurs états leurs dirigeants. En particulier ceux de Bekaert qui ont été jusqu’à menacer de quitter la place bruxelloise pour se faire coter à la Bourse de Londres.

Les sociétés de l’indice Bel 20 sont de plus en plus nombreuses à valoir plus de 10 milliards d’euros.

Qu’il est loin à présent ce temps-là! Les choses ont bien changé. Les responsables de la gestion des indices à la Bourse de Bruxelles ont fait marche arrière. Ils ont à plusieurs reprises assoupli les critères d’admission. Ainsi que ceux pour pouvoir rester dans le Bel 20. Reculade, ont dit certains. Changement de braquet, pour d’autres. Pour ce qui nous concerne, nous serions enclins à nous joindre à ces derniers. Vu la taille modeste de la Bourse de Bruxelles à l’époque, les propriétaires du Bel 20 n’avaient d’autre choix, s’ils souhaitaient voir les 20 fauteuils de l’indice occupés en permanence, que d’adoucir les règles. Et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils songent maintenant à faciliter l’accès à l’indice à des sociétés étrangères ayant une activité en Belgique. Et en tous les cas à donner un coup de pouce à des sociétés comme Ahold Delhaize et ING pour conserver leur fauteuil. En supprimant, cette fois, le critère qui exige de ces sociétés qu’elles effectuent 15% de leurs affaires au moins chez nous (lire page 28).

Résultat des courses: les sociétés du Bel 20 sont de plus en plus nombreuses à valoir plus de 10 milliards d’euros. Au nombre de 8 actuellement, elles rendent le Bel 20 plus dynamique. Plus attrayant aux yeux des investisseurs internationaux.