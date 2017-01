Un bon bulletin mais à nuancer

Les faillites en Belgique au plus bas depuis 2010.

Ne boudons pas notre plaisir. Dans le concert de mauvaises nouvelles qui nous ont accablés en 2016 (Trump, Brexit, Poutine, attentats, crise des réfugiés, dérapages budgétaires…), la baisse des faillites arrive comme une bouffée d’oxygène. Cette baisse de 5% est la troisième d’affilée depuis le triste record de 12.000 faillites en 2013. Plus révélateur encore: en 2016, une entreprise sur 125 a périclité contre une sur 100 en 2013. C’est le signe que le tissu économique s’est consolidé.

Nous ne sommes pas encore revenus au niveau d’avant-crise, lorsqu’on ne dépassait pas 8.000 faillites par an.

Rendons donc à César ce qui revient à César: depuis son entrée en fonction, le gouvernement Michel a fait preuve de volontarisme pour aider les entreprises et favoriser l’emploi. D’après les derniers chiffres de l’ONSS, 83.742 emplois ont été créés dans le secteur privé depuis l’entrée en fonction de la coalition suédoise. On se croirait revenu à l’ère Verhofstadt. Qui plus est, avec une croissance économique moitié moindre… Et sauf pépin majeur, la tendance devrait se poursuivre en 2017.

L’équipe de Charles Michel peut-elle pour autant tirer sur ses bretelles? Non, ce serait quelque peu présomptueux. Ce bon bulletin en matière de faillites doit en effet être assorti de quelques nuances. Premièrement, nous ne sommes pas encore revenus au niveau d’avant-crise, lorsqu’on ne dépassait pas 8.000 faillites par an. Il reste encore du chemin à parcourir. Deuxièmement, il subsiste des segments d’activité hautement vulnérables. À commencer par l’horeca qui a encaissé le double choc des attentats du 22 mars et de l’introduction de la caisse enregistreuse en avril. Et avec la réforme de la réorganisation judiciaire, un certain nombre de canards boiteux ont tout simplement disparu du radar. Troisièmement enfin, l’économie belge demeure – plus que d’autres – tributaire de l’environnement dans lequel elle évolue. Les drames sociaux vécus chez ING, Caterpillar, Axa et Douwe-Egberts ont rappelé à quel point le politique est peu de chose dans une économie globalisée. Un déblocage du dossier de la réforme de l’impôt des sociétés serait à cet égard assurément un bon signal.