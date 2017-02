Un jeu dangereux

Les relations troubles entre USA et Russie.

Depuis son investiture il y a moins d’un mois, la nouvelle administration au pouvoir à Washington s’est déjà illustrée à maintes reprises par des décisions "absurdes" (pour reprendre un terme que Donald Trump affectionne). Les Etats-Unis "brillent" non seulement par des choix politiques détestables mais aussi par l’amateurisme et la versatilité dans leur gestion de dossiers cruciaux. Le rapprochement avec Moscou, voulu par Donald Trump, en est un bon exemple.

Un parfum de Watergate flotte sur Washington. Le président s’en retrouve fragilisé.

Les accointances supposées entre le nouveau président américain et Vladimir Poutine ne sont pas neuves. Ces relations et l’ingérence présumée de Moscou dans la campagne électorale avaient déjà soulevé de nombreuses interrogations. L’affaire prend une nouvelle dimension cette semaine. Lundi, Michael Flynn, conseiller du président à la sécurité nationale, a démissionné. Hier, le New York Times a insisté, preuves à l’appui, sur de multiples contacts entre l’entourage du président et des officiels russes durant l’année précédant l’élection. Les dénégations et invectives épidermiques prononcées hier par Trump contre les médias et ses services de renseignement – deux de ses cibles favorites – ne font que traduire son malaise. C’est une affaire explosive pour la Maison-Blanche, plus encore que n’importe quel décret contre l’immigration. D’une part, cette pratique de nouer des contacts avec une puissance étrangère est illégale au regard du droit américain. D’autre part, la position de Trump en faveur d’un rapprochement avec Moscou divise au sein même du parti républicain. Des enquêtes judiciaires et parlementaires sont en cours. Le président s’en retrouve fragilisé. Un parfum de Watergate flotte sur Washington.

Paradoxalement, ce scandale devrait freiner les velléités de rapprochement des Etats-Unis avec la Russie. Mais sur le fond, la vigilance demeure nécessaire. Il faut répéter qu’il représenterait un virage géostratégique majeur et inquiétant. C’est un jeu dangereux, en particulier pour l’Union européenne qu’ils cherchent à réduire en poussières.