Un plan de départ à 53 ans chez Electrabel

Au gré des réformes successives, on a dissuadé les entreprises de recourir à la prépension. Ce qui n’empêche pas certaines d’entre elles de continuer à se défaire de leur personnel plus âgé. Quitte à le faire à leurs frais, si la voie classique est verrouillée. Dernière illustration en date avec Engie-Electrabel qui propose un plan de départ à 270 membres de son personnel. Ceux qui acceptent partiront avec 50% du salaire payé par la boîte jusqu’à la retraite. Electrabel ne fait en cela que suivre les exemples fournis par ING et Axa fin 2016. Jugeant dissuasive la taxation de la prépension, les deux banques ont préféré financer elles-mêmes les départs anticipés. La seule différence est l’âge: 54 ou 55 ans pour ING et Axa, 53 ans chez Electrabel.

Ce sont des sociétés profitables qui mettent des gens à la porte. Pas "top" en termes d’image de marque.

En soi, on peut difficilement interdire à une entreprise de proposer un plan de départ qu’elle finance sur ses deniers. Ces gens resteront d’ailleurs sur le payroll de l’entreprise jusque 65 ou 66 ans. C’est déjà mieux que la prépension classique où c’est la collectivité qui paie la facture. Reste que c’est un mauvais signal à plus d’un titre. D’abord, ce sont des sociétés profitables qui, pour augmenter encore leurs marges bénéficiaires, mettent des gens à la porte. Pas "top" en termes d’image de marque. Mais soit, chacun fait ce qu’il veut.

Ensuite, pour les personnes concernées, la "rente" qui leur sera versée n’est pas un "win for life". Celui qui retrouve un emploi ailleurs conservera son pécule. Mais celui qui ne trouve pas devra se contenter d’un salaire amputé de moitié. À 53 ans, c’est un peu dur à avaler. Et retrouver un emploi ailleurs alors que les boîtes poussent leur personnel âgé vers la sortie n’est pas gagné d’avance.

Enfin, les patrons restent empêtrés dans un discours contradictoire sur les fins de carrière. D’une part, ils appellent à travailler plus longtemps pour financer les pensions. D’autre part, ils font tout pour décourager ceux qui ont envie de travailler jusque 65 ans. Ces plans de départ ne sont rien d’autre qu’un gaspillage de ressources financières et de compétences humaines.