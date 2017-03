Une Europe privée d'ambition

Juncker livre ses pistes pour l’Europe à 27.

Après un suspense de plusieurs jours, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a révélé hier la teneur de son livre blanc sur l’avenir de l’Europe. Cinq scénarios pour sauver l’Union européenne de la spirale négative dans laquelle les partis populistes et le Brexit la plongent. La copie présidentielle, espérée de longue date, est bien pâle.

Les scénarios évoqués sont en réalité archiconnus. "Business as usual", coopérations renforcées, fédéralisme impossible… On a l’impression d’entendre le même vieux refrain depuis le début des années 2000, entonné par la Commission lorsqu’elle est en panne d’imagination. Au lieu des tables de la loi brandies avant la terre promise, l’Europe a eu droit à un couplet d’arrière-garde.

Jean-Claude Juncker, en vieux routier européen, a sauvé les meubles en défendant avec inspiration son travail devant le Parlement. Il a évoqué à juste titre le rêve des pères fondateurs. Les grandes réussites de l’Union européenne, une des zones économiques les plus prospères du monde et qui ne connaît plus de guerre depuis des décennies.

L’Europe peut mieux faire. Si les États lui en donnaient les moyens et si sa famille politique, le PPE, avait le courage d’oser, Juncker serait capable de proposer un vrai projet politique. Mais ils ne le laissent pas faire. Rivés sur les sondages, les dirigeants européens sont devenus frileux. Sans ambition. Inadaptés, face à la montée des partis populistes et d’extrême droite aux idées simplistes.

Dans quelques semaines, à Rome, les 27 devront se réveiller. Se souvenir qu’en 1992, plusieurs États européens lançaient les fondations de la monnaie unique. Une idée puissante et unificatrice, réalisée en dix ans. Ils pourraient, s’ils le voulaient, relancer l’intégration européenne autour de projets dont le citoyen a besoin. Une défense commune, des droits sociaux et une Union économique et monétaire approfondie.

Ce serait le meilleur antidote aux replis populistes stériles et dangereux.