Une semaine qui a tué un peu plus encore…

L'édito de Joan Condijts, rédacteur en chef.

Énièmes pics de pollution, embouteillages toujours plus nourris… L’air vicié a reflué sur la semaine comme les emplois fictifs pleuvent sur la politique française. Alors enfonçons la porte ouverte: tout le monde est contre la pollution. Et refermons directement: personne n’agit. Excessif? Un brin évidemment. Ou plutôt imprécis, voire injuste. Oui, des actions sont entreprises, des politiques menées, mais en ordre dispersé, sans oser se frotter à quelques tabous qui effraieraient même jusqu’au plus vert foncé des écologistes.

D’où vient la pollution?

Il faudra bien la taxer, un jour, cette pollution que tout le monde déteste et qui tue, en silence, sans que personne n’agisse (vraiment), douze mille personnes par an.

Primo, l’industrie. Les normes y évoluent et continueront de le faire. Difficile toutefois d’être trop offensif dans le domaine sans causer de gros dégâts économiques et donc, sociaux. Bref, les dirigeants y vont mollo. Pas illogique.

Secundo, le chauffage. Des incitants, notamment fiscaux, existent pour améliorer l’efficacité énergétique mais, face à l’ampleur de la tâche (principalement une meilleure isolation des logements et des bâtiments publics), ces mesures prendront des siècles pour aboutir à des effets, sinon désirés, au moins désirables. N’évoquons pas ici la concurrence entre le mazout et le gaz où l’État hésite à jouer les arbitres en faveur du second, moins polluant. Un tabou.

Tertio, le transport. Le gouvernement s’est décidé à cesser de privilégier (fiscalement) le diesel pour le mettre dès 2018 à égalité avec l’essence. Bien. Le chantier demeure cependant colossal: les transports publics (métro anémique et RER jouant les arlésiennes à Bruxelles) ne parviennent pas à offrir une alternative vraiment crédible à la voiture.

Celle de société surtout, autre tabou auquel il semble difficile de toucher parce que ce serait ouvrir un grand débat sur la fiscalité du travail…

