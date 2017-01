Vers un tax shift permanent

Le focus fiscal reste trop marqué sur le travail

En Belgique comme en Europe, on continue de taxer trop lourdement le travail et pas suffisamment l’utilisation des ressources rares. Le think tank néerlandais Ex’tax le dit dans une nouvelle étude où il a effectué des simulations au départ d’un vaste tax shift qui serait entrepris à l’échelle de l’Union européenne. Selon lui, un tel glissement fiscal, où les pertes d’impôt sur les revenus du travail seraient entièrement compensées par la hausse des taxes sur les produits et processus "nocifs", se traduirait par un triple gain: en termes d’emplois, de croissance du produit intérieur brut et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’exercice est sympathique, ses conclusions sont séduisantes (pensez donc: créer 6,6 millions d’emplois en cinq ans, sans surcoût pour les budgets...), mais tout cela postule une action fiscalement concertée au plan européen. Utopique, vous avez dit utopique?

Il faut déplacer le "focus" fiscal. Autrement dit, il nous faudrait des tax shifts supplémentaires.

La bonne nouvelle, c’est que cette étude vient conforter, a posteriori, le bien-fondé du tax shift décidé fin 2015 par le gouvernement Michel. En gros, les recettes sont les mêmes: faire basculer une partie des flux d’imposition des revenus du travail et des cotisations sociales vers les produits nocifs et les sources de pollution. La méthode diffère en ce que le think tank suggère d’aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort dans la même direction. Si l’on suivait ses propositions à la lettre, des secteurs entiers comme le transport, l’aviation et les industries à émissions élevées seraient sévèrement impactés. Pas sûr qu’il ait intégré toutes les conséquences que cela induirait sur le niveau global d’activité. On ne peut s’empêcher, néanmoins, de lui donner raison sur un axiome de fond: quel sens cela a-t-il de maintenir le niveau de taxation du travail à plus de 50% de l’imposition totale (c’est le cas non seulement de la Belgique, mais aussi de la moyenne européenne) alors qu’on sait que cela handicape l’emploi? Il faut déplacer le "focus" fiscal, plaident les rédacteurs de l’étude. Autrement dit, il nous faudrait des tax shifts supplémentaires…