La grande bascule de la presse

Victoire du Brexit, élection de Donald Trump, émergence des "fake-news"… La presse semble n’avoir rien vu venir et être dépassée par les " nouveaux médias ". Vieux routards de la presse et de l’écriture, Patrick de Saint-Exupéry * et Christophe Boltanski *, dirigeants de la revue trimestrielle XXI, posent un regard sur l’évolution de leur média. A l’aube d’un grand basculement, comme d’autres institutions.