L'art, côté jardin

En choisissant la thématique printanière du jardin, le Grand Palais mélange l’œuvre des créateurs, qu’ils soient artistes ou jardiniers.

L’architecture florale et donc Art nouveau du Grand Palais ne pouvait que convenir à cette exposition qui mêle à merveille art et botanique, sous le toit de ce qui n’est qu’une immense serre. Ceci dans un cheminement méandreux, une promenade organique qui serpente comme la tige d’une plante grimpante.

Choisissant des espaces différents qui évoquent entre autres l’humus, la botanique, l’arboretum, l’allée, le bosquet ou encore le belvédère, elle dresse un portrait du jardin et de ceux qui le font: longtemps considérée comme une création divine, la nature se voit dans le jardin contrainte d’obéir à la volonté de l’homme.

Certains artistes s’improvisent jardiniers comme le Japonais Kôichi Kurita qui propose dans une mosaïque sur papier japonais également, 400 échantillons de terre de la Loire pris de sa source à la mer. Ceci bien sûr pour évoquer la thématique de l’humus.

La botanique est illustrée entre autres de superbes photos de magnolias de Man Ray et Imogen Cunningham, non loin de deux études magnifiques de nuage de Constable, un peu hors propos. Des herbiers historiques dans ce parterre, dont celui de Jean-Jacques Rousseau "planté" non loin d’un contemporain de Paul Klee.

Le peintre romantique allemand Runge, qui croit au souffle divin sur la nature du dieu luthérien, découpe dans du papier début XIXe des silhouettes de fleurs superbes qui annoncent en bicolore "Les acanthes" de Matisse plus loin dans l’expo et 150 ans plus tard. Anna Atkins saisit par impression cyanotype bleu de Prusse des silhouettes, d’algues cette fois. August Sander, et surtout Paul Dobe ou Karl Blossfeldt sont les précurseurs de la macrophotographie, magnifiée en couleurs cette fois dans un énorme triptyque par Eric Poitevin.

Photos, bijoux, peintures

Dans des allers-retours temporels vertigineux, l’expo montre une boîte d’essence d’arbre, remplie de ses fruits, branches, feuilles et fleurs tirée de la collection de 441 espèces d’arbres de l’allemand Schildbach au XVIIIe siècle, en regard d’un gros plan d’écorce d’arbre de Jeff Wall que suit une xylothèque anonyme du XIXe siècle. Les planches magnifiques de Nicolas Robert, notamment d’orchidée – qui tire son nom de testicule en grec, précèdent celles plus anciennes de Dürer ("Ancolie et Chélidoine" en 1490 notamment) de Le Moyne de Morgues ("Pin", 1585), un domaine descriptif dans lequel excellent quelques femmes dont l’Anglaise Mary Delany ("Jonquille maritime", 1776).

Une exposition telle une promenade organique qui serpente comme la tige d’une plante grimpante.

Fruits en cire, bijoux Cartier et Van Cleef and Arpels du début XIXe forment une jolie rocaille complétée par un bouquet en porcelaine tendre d’une grande délicatesse, œuvre de la faïencerie de Vincennes en 1752, et un hortensia en pâte de verre exquis toujours de chez Cartier. Des peintures aussi bien sûr de l’Italien Bimbi par exemple qui illustre citrons, cédrats et poires du commandeur fin XVIIe siècle.

Quelques artistes belges

A coté, des aquarelles sur papier de Pierre Joseph Redouté dont les planches voisinent avec un dessin de Picasso de branches et feuillages, d’une œuvre de Cézanne et de superbes gouaches de Patrick Neu qui, chaque printemps, voit éclore les iris dans les Vosges et les faits fleurir sur papier. L’Ardennais n’est d’ailleurs pas le seul compatriote à essaimer dans l’expo. L’espace dédié aux jardiniers donne à voir un grand tableau d’Émile Claus "Le vieux jardinier" (on dirait Peter Falk qui aurait la main verte), une allégorie du printemps de Bruegel le Jeune et une vitrine complète regroupant huit sculptures de Johan Creten, entre autres un "Odore di femmina en vulve de roses" (sic!).

L’exposition dans son final présente, au travers de diverses thématiques, un florilège d’œuvres de peintres connus (Monet bien sûr avec "Les nymphéas", mais aussi "Le déjeuner", Klimt, Magritte), voire très en vogue (Richter et un "Summer day" embué d’une brume de chaleur), d’autres un peu moins (Berthe Morisot), certains carrément oubliés (Ernest Quost et ses superbes "Roses").

Une photographie artistique du jardin qui s’achève également sur les clichés sépia de Atget du parc des Sceaux, de celui des Tuileries et du Luxembourg, voire une photographie couleur de Gilles Clément le grand architecte paysagiste: son "Mettre les pieds au jardin" montre une vieille paire de godasses investie par les plantes. Celui-là même qui en début d’exposition signait l’une des nombreuses citations – "pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et de l’éternité" – qui balisent le champ ample de cette exposition (un bouquet de 450 œuvres) thématique la clôture ainsi presque.

Exposition "Jardins" Note: 4/5 Jusqu’au 24 juillet au Grand Palais à Paris. www.grandpalais.fr, + 33 1 44 13 17 17.

Preuve que la culture au jardin n’est qu’un éternel recommencement.