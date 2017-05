Dans le jardin d'Isabelle

Papier, bois, bronze, porcelaine!.. Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle version du jeu bien connu "pierre, papier, ciseaux"! Mais plutôt des matériaux mis en avant dans l’expo "About Garden", présentée par l’artiste belge Isabelle de Borchgrave dans sa galerie à Ixelles et où elle a convié deux autres artistes.