L'adieu aux larmes

L’Opéra royal de Wallonie accueille "Didon et Enée", le joyau d’Henry Purcell. "Un chef-d’œuvre absolu", résume le chef Guy Van Waas. Qui emmène les Agrémens et le Chœur de chambre de Namur dans cette aventure superbement scénographiée par Cécile Roussat et Julien Lubek.