Comment la Wallonie a-t-elle réussi à racheter Caterpillar pour 1 euro?

Le 23 février, le ministre-président wallon Paul Magnette était à Genève pour assister à une table ronde sur le commerce international et la démocratie par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Il a profité de cette occasion pour rencontrer la direction de Caterpillar au siège suisse de la société. Un mois plus tard, la vente du terrain de l'usine était officialisée. Bienvenue dans les coulisses d'une négociation rapide, discrète et efficace.