L'armée syrienne annonce avoir repris Alep

Les troupes de Bachar al Asssad ont indiqué ce jeudi soir avoir repris Alep dans sa totalité et ramené la "sécurité" dans la ville après l'évacuation des derniers. Le dernier groupe de combattants rebelles et leurs familles, qui étaient retranchés dans une étroite enclave, ont été évacués jeudi, dans le cadre d'un accord qui donne à l'armée et à ses alliés le contrôle total de la ville, rapporte la télévision publique.