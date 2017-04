La version russe de l'attaque chimique en Syrie

Le régime syrien a démenti toute implication dans l'attaque chimique dans une ville rebelle en Syrie qui a fait mardi au moins 72 morts et quelque 170 blessés, dont de nombreux enfants saisis de convulsions et peinant à respirer. Selon l'armée russe, alliée de Bachar al-Assad, l'aviation syrienne a frappé un "entrepôt terroriste" contenant des "substances toxiques". Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont présenté un projet de résolution au Conseil de sécurité appelant à une enquête complète et rapide.