Avec les attaques, il y a eu plus d'informations sur le financement du terrorisme

La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) a traité en 2015 quelque 20% de dossiers en plus qu'en 2014. Il s'agit de blanchiment d'argent, d'opérations liées au crime organisé, de faits de terrorisme et financement du terrorisme, de trafic de main d'oeuvre illégale, d'abus de biens sociaux, de trafics de drogues et de faillites frauduleuses.