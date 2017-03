"Mon fils était un enfant normal, il est mort en djihadiste"

Véronique Roy a pris la plume pour témoigner du parcours de son fils, devenu djihadiste. Quentin était un jeune français normal, jusqu'à ce que converti à l'islam il se fasse embriguader dans sa ville à Sevran. Radicalisé progressivement, il est parti en Syrie en septembre 2014, où il est mort, un an et demi après. Cette "mère de djihadiste" a voulu ce livre comme un récit, mais aussi un message de prévention et de solidarité.