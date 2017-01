Le SETCa dit "oui" à la nouvelle CCT de BNP Paribas Fortis

Un système de rémunération pour limiter le salaire brut à 4.700 euros, des primes pour les jeunes, un régime de fin de carrière pour les plus anciens et surtout une garantie d'emploi, le projet de convention collective de BNP Paribas Fortis est désormais approuvé par la LBC et le SETCa. On attend toujours la position de la CNE.