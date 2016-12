Quel que soit le tarif, PostNL ne veut pas des Belges

Pour la quatrième fois, les conseils d’administration et de surveillance de PostNL ont renvoyé bpost à ses chères études. Ils ont réfuté ce mercredi, point par point, les propositions faites par l’opérateur postal belge pour répondre aux critiques soulevées par les Néerlandais lors de sa précédente offre. Cette fois, il n’est plus question de prix ou de valorisation. C’est la grosse différence par rapport aux joutes de mai et surtout de novembre dernier. Et cette fois, bpost jette l’éponge.